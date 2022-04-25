Вода, вышедшая ранее из берегов, вошла в русло
Уровень воды в реке Селенга падает, сообщило сегодня республиканское агентство ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Прибайкальском районе Бурятии в результате ледохода на реке Селенга вода подтопила участок региональной автомобильной дороги Турунтаево – Покровка - Шергино (с 17 по 25 км).
Автомобильное сообщение там было прервано. Однако отрезанных населённых пунктов не было, добраться до сёл другими путями.
По состоянию на 25 апреля, уровень воды в Селенге снизился на метр, вода вошла в русло. Сегодня запланированы работы по расчистке дорожного полотна от навалов льда.
Уровень Селенги в Бурятии снижается
Общество, Фото:
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