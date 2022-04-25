 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 апреля

24 апреля

Популярное

В Улан-Удэ помыли самый высокий памятник

В Улан-Удэ помыли самый высокий памятник
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
 Скульптуры «Гостеприимная Бурятия» и «Богатырь» помыли прямо перед тем, как пошёл снег 

В Улан-Удэ помыли скульптуры «Гостеприимная Бурятия» и «Богатырь».

В комбинате по благоустройству рассказали, что на помывку скульптурной композиции «Гостеприимная Бурятия» ушло порядка 300 литров воды. Этот памятник является самым высоким в Улан-Удэ, его высота составляет 16 метров.

 
Скульптуры «Богатырь» и «Гостеприимная Бурятия» очистили в минувшие выходные, без использования химикатов, чтобы не повредить памятники.

Отметим, на следующий день после помывки в Улан-Удэ пошёл снег. Он начался утром 25 апреля и продолжается и после обеда.

Несмотря на это, сегодня также решили вымыть скульптуры «Бегущая лань» и «Тигр», расположенные на Селенгинском мосту.

Ранее были очищены памятник Пушкину, который находится в одноимённом сквере возле остановки «Юбилейный», памятник Ленину на площади Советов и другие. Работы продолжаются.
памятник уборка благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Военные Бурятии одержали уверенную победу на конкурсе «Тактический стрелок»
Военные Бурятии одержали уверенную победу на конкурсе «Тактический стрелок»
Общество, 25.04.2022
Первое место заняла как мужская, так и женская команды
Коммунисты призвали переместить V с памятника Ленину в Улан-Удэ
Коммунисты призвали переместить V с памятника Ленину в Улан-Удэ
Общество, 25.04.2022
С призывом к властям Бурятии выступил коммунист Баир Цыренов
Знаменитый «Пухляш» вошёл в транс в Бурятии
Знаменитый «Пухляш» вошёл в транс в Бурятии
Общество, 25.04.2022
Новое трэвел-шоу «Приехали!» началось с путешествия в Улан-Удэ
В центре Улан-Удэ оперативно заменили повреждённый флаг с Z
В центре Улан-Удэ оперативно заменили повреждённый флаг с Z
Общество, 25.04.2022
На инцидент с Z, установленной на площади Советов, отреагировали практически молниеносно
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии сократился до минимума
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии сократился до минимума
Общество, 25.04.2022
Число смертей от коронавируса сегодня достигло 3000
В Иркутской области осудили сторожа, застрелившего рыбака
В Иркутской области осудили сторожа, застрелившего рыбака
Общество, 25.04.2022
Преступление произошло прошлым летом
В Улан-Удэ днём до +5 градусов
В Улан-Удэ днём до +5 градусов
Общество, 25.04.2022
Местами по региону небольшие осадки
В Бурятии пройдёт большой молебен у лика Богини Янжимы
В Бурятии пройдёт большой молебен у лика Богини Янжимы
Общество, 24.04.2022
Молебен проведут ширээтэ ламы всех дацанов во главе с Дид Хамба ламой
В Улан-Удэ скончался директор спортивной школы
В Улан-Удэ скончался директор спортивной школы
Общество, 24.04.2022
Василий Лобсанов умер на 63 году жизни
Православные жители Бурятии празднуют Пасху
Православные жители Бурятии празднуют Пасху
Общество, 24.04.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Свято-Одигитриевского собора
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022
Общество, 24.04.2022
Субботники, начало дачного сезона, цветение вербы, ледоход на реках и другое в апрельской подборке снимков Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^