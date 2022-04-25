В Улан-Удэ помыли самый высокий памятник

Скульптуры «Гостеприимная Бурятия» и «Богатырь» помыли прямо перед тем, как пошёл снег
В Улан-Удэ помыли скульптуры «Гостеприимная Бурятия» и «Богатырь».
В комбинате по благоустройству рассказали, что на помывку скульптурной композиции «Гостеприимная Бурятия» ушло порядка 300 литров воды. Этот памятник является самым высоким в Улан-Удэ, его высота составляет 16 метров.
Скульптуры «Богатырь» и «Гостеприимная Бурятия» очистили в минувшие выходные, без использования химикатов, чтобы не повредить памятники.
Отметим, на следующий день после помывки в Улан-Удэ пошёл снег. Он начался утром 25 апреля и продолжается и после обеда.
Несмотря на это, сегодня также решили вымыть скульптуры «Бегущая лань» и «Тигр», расположенные на Селенгинском мосту.
Ранее были очищены памятник Пушкину, который находится в одноимённом сквере возле остановки «Юбилейный», памятник Ленину на площади Советов
и другие. Работы продолжаются.
Первое место заняла как мужская, так и женская команды
Предложение внёс депутат Сергей Дорош
С призывом к властям Бурятии выступил коммунист Баир Цыренов
Новое трэвел-шоу «Приехали!» началось с путешествия в Улан-Удэ
На дорогах республики опасные условия
На инцидент с Z, установленной на площади Советов, отреагировали практически молниеносно
Число смертей от коронавируса сегодня достигло 3000
Потребитель обратился в прокуратуру
Женщина обратилась в прокуратуру
Преступление произошло прошлым летом
Местами по региону небольшие осадки
Молебен проведут ширээтэ ламы всех дацанов во главе с Дид Хамба ламой
Василий Лобсанов умер на 63 году жизни
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Свято-Одигитриевского собора
Субботники, начало дачного сезона, цветение вербы, ледоход на реках и другое в апрельской подборке снимков Сергея Тарасенко