В «Журавушке» заменят крышу, обновят смежные помещения
В Улан-Удэ в конце апреля в детском доме-интернате «Журавушка» стартует капитальный ремонт крыши. Как рассказали в минсоцзащиты Бурятии, теперь вместо старого прогнившего шифера на здании дома-интерната будет прочный и долговечный металл. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 8,6 млн рублей.
- По результатам электронного аукциона замену сделает фирма ООО «Рус-Байкал Строй». По условию контракта работа должна быть закончена через два месяца, но строители планируют сдать объект раньше срока. Главное, чтобы не подвела погода, - рассказала директор учреждения Оксана Богатырева.
Отмечается, что помимо кровельных работ, в учреждении начнётся ремонт групп и смежных помещений.
По словам директора, на период строительных работ воспитанники «Журавушки» переедут в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».
В Улан-Удэ детский дом-интернат отремонтируют за 8,6 млн рублей
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