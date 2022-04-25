Первое место заняла как мужская, так и женская команды
В Бурятии на полигоне «Дивизионный» завершился окружной этап конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок» среди военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). В соревновании принимали участие порядка 100 военнослужащих общевойсковых объединений, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской и Сахалинской областей и Республики Бурятия, а также армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военного округа. Ранее участники прошли отбор на армейских этапах состязаний. В конкурсе, наравне с мужчинами, принимали участие военнослужащие-женщины, сообщает пресс-служба ВВО.
Как сообщал «Байкал-Daily», конкурсанты решали огневые задачи в различных условиях боя, на специально подготовленных участках стрельбища, имитирующих бой в городе. Упражнения выполнялись при жёстком лимите времени из автомата Калашникова АК-12, пистолета Ярыгина, пистолета Макарова ПМ, в индивидуальных средствах бронезащиты и противогазах.
По итогам соревнования, среди мужских команд первыми стали военнослужащие общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия. Второе место заняли хабаровские военнослужащие третьими - из Забайкалья.
Среди военнослужащих-женщин победу также одержала сборная команда военнослужащих из Бурятии. Вторыми стали представительницы армии ВВС и ПВО, третье место завоевали военнослужащие-женщины Забайкальского края.
Военные Бурятии одержали уверенную победу на конкурсе «Тактический стрелок»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первое место заняла как мужская, так и женская команды
Предложение внёс депутат Сергей Дорош
С призывом к властям Бурятии выступил коммунист Баир Цыренов
Новое трэвел-шоу «Приехали!» началось с путешествия в Улан-Удэ
На дорогах республики опасные условия
На инцидент с Z, установленной на площади Советов, отреагировали практически молниеносно
Число смертей от коронавируса сегодня достигло 3000
Потребитель обратился в прокуратуру
Женщина обратилась в прокуратуру
Преступление произошло прошлым летом
Местами по региону небольшие осадки
Молебен проведут ширээтэ ламы всех дацанов во главе с Дид Хамба ламой
Василий Лобсанов умер на 63 году жизни
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Свято-Одигитриевского собора
Субботники, начало дачного сезона, цветение вербы, ледоход на реках и другое в апрельской подборке снимков Сергея Тарасенко