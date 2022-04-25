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Военные Бурятии одержали уверенную победу на конкурсе «Тактический стрелок»

Военные Бурятии одержали уверенную победу на конкурсе «Тактический стрелок»
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой ВВО
Первое место заняла как мужская, так и женская команды

В Бурятии на полигоне «Дивизионный» завершился окружной этап конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок» среди военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). В соревновании принимали участие порядка 100 военнослужащих общевойсковых объединений, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской и Сахалинской областей и Республики Бурятия, а также армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военного округа. Ранее участники прошли отбор на армейских этапах состязаний. В конкурсе, наравне с мужчинами, принимали участие военнослужащие-женщины, сообщает пресс-служба ВВО.

Как сообщал «Байкал-Daily», конкурсанты решали огневые задачи в различных условиях боя, на специально подготовленных участках стрельбища, имитирующих бой в городе. Упражнения выполнялись при жёстком лимите времени из автомата Калашникова АК-12, пистолета Ярыгина, пистолета Макарова ПМ, в индивидуальных средствах бронезащиты и противогазах.

По итогам соревнования, среди мужских команд первыми стали военнослужащие общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия. Второе место заняли хабаровские военнослужащие третьими - из Забайкалья.

Среди военнослужащих-женщин победу также одержала сборная команда военнослужащих из Бурятии. Вторыми стали представительницы армии ВВС и ПВО, третье место завоевали военнослужащие-женщины Забайкальского края.  
военнослужащие конкурс Восточный военный округ

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