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В Улан-Удэ предложили назвать набережную именем Жириновского

В Улан-Удэ предложили назвать набережную именем Жириновского
Общество, 
Предложение внёс депутат Сергей Дорош

Член ЛДПР, лидер этой фракции в Народном Хурале, депутат Сергей Дорош выступил с предложением увековечить память Владимир Жириновского, назвав его именем одну из улиц, набережной или сквера в Улан-Удэ. Предложение он озвучил сегодня на сессии Народного Хурала.

- Сегодня, 25 апреля исполнилось бы 76 лет Владимиру Жириновскому, но к большому сожалению, лидер партии ЛДПР после тяжёлой болезни ушел из жизни. Это большая утрата для миллионов россиян, ушла эпоха. Владимира Вольфовича без преувеличения можно назвать самым известным современным политиком, который неизменно соблюдал главные принципы демократии. Он создал партию, которая учитывала взгляды, направленные в первую очередь, на благо наших граждан и всего русскоязычного населения мира, - сказал Дорош.

Депутат также отметил, что «Владимир Жириновский не только словом, но и делом вписал себя в историю России».

- Обращаюсь в адрес администрации Улан-Удэ и лично к главе Бурятии Алексею Самбуевичу - предлагаю увековечить память о Владимире Жириновском и назвать одну из улиц, набережной или сквера Улан-Удэ его именем и фамилией,- предложил Дорош.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни 6 апреля
Жириновский название набережная улицы

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