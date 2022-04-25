В Бурятии водителей просят воздержаться от поездок из-за снега

На дорогах республики опасные условия
Утром 25 апреля УГИБДД пo Бypятии cooбщило o cлoжныx пoгoдныx ycлoвияx нa автодорогах республики.
- Призываем воздержаться от поездок в связи с неблагоприятной дорожной ситуацией, - обратилась к водителям Госавтоинспекция.
Так, сильный снег идёт в Кабанском районе, от села Выдрино до Мысовой.
На дорогах республики опасные условия
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