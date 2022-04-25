98 жителей Иркутской области получили звание «Почётный донор России»

Награды вручал главврач областной станции переливания крови



20 апреля, в Национальный День донора, 98 жителей Иркутской области получили звание «Почётный донор России». Звание присваивается людям, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и её компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин вручил нагрудные знаки 28 иркутянам.



- Радует то, что ежегодно увеличивается количество Почётных доноров. Эта цифра достигает трёхсот человек. Кровь нужна ежедневно, она может понадобиться любому человеку, попавшему в беду. У нас в регионе поддерживается стабильный запас компонентов крови. И главный результат нашей работы – все пациенты, которые нуждаются в переливании крови, обеспечиваются ей своевременно, - сказал Максим Зарубин.



Он также отметил, что дефицита крови и её компонентов в Иркутской области не было и в пик пандемии COVID-19. Более того, был увеличен норматив запасов с семи до десяти дней.



В тот день у здания правительства региона был развернут мобильный пункт сдачи крови. Туда пришло 58 человек. За время проведения акции собрано почти 30 литров крови, сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

