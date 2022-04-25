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«Управляшка» незаконно отключила жителю Бурятии электроэнергию

«Управляшка» незаконно отключила жителю Бурятии электроэнергию
Общество,  Фото:pexels.com
Потребитель обратился в прокуратуру

В Северобайкальскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель с заявлением о нарушении его прав на получение коммунальной услуги.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «ОДИС» произвело отключение потребителя от электрической энергии. Отключение связано с имеющейся у мужчины задолженностью по оплате коммунальных услуг по содержанию и техническому обслуживанию многоквартирного дома. Вместе с тем управляющая компания не является исполнителем услуги по предоставлению электрической энергии.


Генеральному директору общества внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого заявителю восстановлена подача электрической энергии, управляющей компанией прекращена практика по незаконному отключению потребителей от электороснабжения.

В отношении руководителя компании возбуждено административное дело за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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