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В Бурятии приёмной семье не предоставили законную соцподдержку

В Бурятии приёмной семье не предоставили законную соцподдержку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина обратилась в прокуратуру

Жительница села Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии заявила в прокуратуру о нарушении её прав на получение социальной выплаты.

Установлено, что в марте 2020 года в семью заявительницы на воспитание передан ребёнок из социального учреждения.

В нарушение закона приёмному родителю, воспитывающему ребёнка в возрасте от 10 до 18 лет, за период с 5 марта 2020 года по 1 декабря 2021года не производилась ежемесячная доплата к общему размеру вознаграждения.

- Указанное стало возможным в результате непредоставления органом опеки и попечительства администрации муниципального образования «Заиграевский район» в отдел социальной защиты населения необходимых документов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, заявителю произведены перерасчёт и выплата денежной суммы в размере 214 тысяч рублей.
прокуратура

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