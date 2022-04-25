В Бурятии приёмной семье не предоставили законную соцподдержку

Женщина обратилась в прокуратуру
Жительница села Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии заявила в прокуратуру о нарушении её прав на получение социальной выплаты.
Установлено, что в марте 2020 года в семью заявительницы на воспитание передан ребёнок из социального учреждения.
В нарушение закона приёмному родителю, воспитывающему ребёнка в возрасте от 10 до 18 лет, за период с 5 марта 2020 года по 1 декабря 2021года не производилась ежемесячная доплата к общему размеру вознаграждения.
- Указанное стало возможным в результате непредоставления органом опеки и попечительства администрации муниципального образования «Заиграевский район» в отдел социальной защиты населения необходимых документов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, заявителю произведены перерасчёт и выплата денежной суммы в размере 214 тысяч рублей.
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