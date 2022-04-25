Преступление произошло прошлым летом
58-летний житель Иркутской области признан виновным в убийстве.
Следствием и судом установлено, что 27 августа 2021 года несколько мужчин приехали на рыбалку на территорию охотничьих угодий «Дадогол», расположенную в лесном массиве в 20 км от деревни Быстрая Слюдянского района. На следующее утро один из мужчин услышал выстрел в домике. Как выяснилось позже, 58-летний сторож застрелил рыбака, приехавшего из Иркутска. Скрывая следы преступления, тело 75-летнего погибшего и оружие подозреваемый сбросил в реку.
По горячим следам сотрудники полиции задержали мужчину. Следователям он пояснил, что преступление совершил на фоне злоупотребления алкоголем.
22 апреля Слюдянский районный суд вынес приговор. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области осудили сторожа, застрелившего рыбака
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