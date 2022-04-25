В Улан-Удэ днём до +5 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 апреля по республике: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью по южной половине до умеренных. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 16-21 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +2, +7.В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, утром и днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный ночью 6-11, днём 10-15 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +3, +5.

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