В Улан-Удэ днём до +5 градусов

Местами по региону небольшие осадки
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 апреля по республике: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью по южной половине до умеренных. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 16-21 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +2, +7.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, утром и днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный ночью 6-11, днём 10-15 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +3, +5.
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