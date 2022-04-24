В Улан-Удэ скончался директор спортивной школы

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Василий Лобсанов умер на 63 году жизни



Накануне, 23 апреля, на 63 году жизни скоропостижно скончался заслуженный работник физической культуры Бурятии, директор спортивной школы № 6 Улан-Удэ, член президиума Федерации футбола республики Василий Лобсанов.



- Под чутким руководством Василия Николаевича детский футбол в республике поднялся на новый уровень. Всегда вежливый и интеллигентный, он был настоящим и преданным фанатом своего дела. Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии скорбит вместе со всей республикой в связи с безвременной кончиной Василия Николаевича. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, - говорится в официальной группе минспорта в социальной сети.



Жители Бурятии выражают в Сети соболезнования родным и близким Василия Николаевича.

