 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 апреля

23 апреля

22 апреля

Популярное

В Улан-Удэ скончался директор спортивной школы

В Улан-Удэ скончался директор спортивной школы
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Василий Лобсанов умер на 63 году жизни

Накануне, 23 апреля, на 63 году жизни скоропостижно скончался заслуженный работник физической культуры Бурятии, директор спортивной школы № 6 Улан-Удэ, член президиума Федерации футбола республики Василий Лобсанов.

- Под чутким руководством Василия Николаевича детский футбол в республике поднялся на новый уровень. Всегда вежливый и интеллигентный, он был настоящим и преданным фанатом своего дела. Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии скорбит вместе со всей республикой в связи с безвременной кончиной Василия Николаевича. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, - говорится в официальной группе минспорта в социальной сети.

Жители Бурятии выражают в Сети соболезнования родным и близким Василия Николаевича. 
спортивная школа директор некролог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ скончался директор спортивной школы
В Улан-Удэ скончался директор спортивной школы
Общество, 24.04.2022
Василий Лобсанов умер на 63 году жизни
Православные жители Бурятии празднуют Пасху
Православные жители Бурятии празднуют Пасху
Общество, 24.04.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Свято-Одигитриевского собора
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022
Общество, 24.04.2022
Субботники, начало дачного сезона, цветение вербы, ледоход на реках и другое в апрельской подборке снимков Сергея Тарасенко
Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство рыбака
Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство рыбака
Общество, 24.04.2022
Преступление произошло летом прошлого года
Бурятский митрополит выступил с пасхальным посланием
Бурятский митрополит выступил с пасхальным посланием
Общество, 24.04.2022
Обращение митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа направлено духовенству, монашеству и всем православным
В Улан-Удэ в Этнографическом музее пройдёт праздник «Светлая Пасха»
В Улан-Удэ в Этнографическом музее пройдёт праздник «Светлая Пасха»
Общество, 24.04.2022
В программе - театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые Пасхе
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано
Общество, 24.04.2022
Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности
В Бурятии мальчику сделали сложную операцию на стопе
В Бурятии мальчику сделали сложную операцию на стопе
Общество, 24.04.2022
На сегодня мальчик перенёс уже несколько операций после того, как попал ногой в работающий механизм трактора восемь лет назад
Житель Бурятии получил условный срок за избиение знакомого табуреткой
Житель Бурятии получил условный срок за избиение знакомого табуреткой
Общество, 24.04.2022
Повреждения оценили как вред здоровью средней тяжести
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 24.04.2022
В Улан-Удэ днём до +7
Бурятию с рабочим визитом посетил посол Республики Куба
Бурятию с рабочим визитом посетил посол Республики Куба
Общество, 23.04.2022
Господин Хулио Гармендия Пенья открыл выставку в музее
В Иркутске 45 курсантов посвятили в гардемарины
В Иркутске 45 курсантов посвятили в гардемарины
Общество, 23.04.2022
В будущем они будут служить на Военно-морском флоте РФ
В Чите конференция собрала учёных и студентов из России, Италии и Китая
В Чите конференция собрала учёных и студентов из России, Италии и Китая
Общество, 23.04.2022
На мероприятии обсудили развитие международных отношений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^