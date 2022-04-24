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За сутки коронавирусом заболели 29 человек в Бурятии

За сутки коронавирусом заболели 29 человек в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончался один больной COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 24 февраля зарегистрировано 135779 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (60012) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 29 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 26 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.

По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 24 февраля в стационарах получают лечение 211 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 147. За предыдущие сутки госпитализировано 9 пациентов.

В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 288 коек: занято –211, свободно – 77 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,3%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 349 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 132221 человек, в том числе за сутки 43 пациента.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2998 человек, в том числе за минувшие сутки один пациент. 


коронавирус

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