За сутки коронавирусом заболели 29 человек в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скончался один больной COVID-19



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 24 февраля зарегистрировано 135779 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (60012) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 29 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 26 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.



По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 24 февраля в стационарах получают лечение 211 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 147. За предыдущие сутки госпитализировано 9 пациентов.



В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 288 коек: занято –211, свободно – 77 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,3%.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 349 человек.



Выздоровели от COVID-19 – 132221 человек, в том числе за сутки 43 пациента.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2998 человек, в том числе за минувшие сутки один пациент.





