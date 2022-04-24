Бурятский митрополит выступил с пасхальным посланием







В воскресенье православные верующие во всём мире отмечают главный христианский праздник - Пасху, день Воскресения Христова.



В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день после крестной смерти воскрес.



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф обратился с пасхальным посланием ко всем православным республики.- Позади дни Великого поста, дни покаяния и слез, подвига и молитвы, исправления жизни и очищения души. Позади продолжительные, умилительные и скорбные дни Страстной седмицы. Вслед за Иисусом Христом и мы, каждый взяв на себя свой крест, идём с ним по пути нашей жизни, - отмечается в пасхальном послании.Иосиф напомнил о гонениях на Русскую православную церковь и веру, о массовых расстрелах священнослужителей, разгроме храмов и монастырей.- Этой участи не избежала и Бурятия. На её территории, сопоставимой с площадью Германии, из действующих некогда 211 православных храмов к 1940 году не осталось ни одного. Переданные в распоряжение местных Советов, они использовались под различные хозяйственные нужды, а некоторые были полностью разрушены. В кровавом 1937 году на допросе в Бутырской тюрьме архиепископ Серпуховской Арсений (Жадановский) дерзновенно произнёс пророческие слова: «Православная Церковь неоднократно переживала гонения и снова возрождалась. Так и настоящее время, которое переживает Церковь при советской власти, должно измениться. Церкви будут восстановлены, и снова откроются монастыри, советская власть будет свергнута народом, а управлять страной будут верующие люди». Владыка был расстрелян, но слова его исполняются сегодня на наших глазах. Церковь медленно, но верно переживает своё воскресение. Нас всех объединяют сегодня дела духовного возрождения — строительство нового кафедрального собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в республиканском центре и храмов в посёлках и сёлах, возрождение монастырей, открытие новых приходов и развитие деятельности уже существующих, дела милосердия и благотворительности, духовно-нравственного воспитания и просвещения. Сердечная благодарность всем, кто участвует в этом созидательном процессе, - обратился Бурятский митрополит.Он отметил, что «всё новые и новые тяготы и скорби обрушиваются на наше многострадальное Отечество».- Мы пережили и всё ещё продолжаем переживать распространение губительной инфекции, унесшей немало человеческих жизней. Сегодня все мы испытываем боль, получая вести о том, что происходит на страждущей земле Украины. Нас укрепляют слова нашего Спасителя: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33). Тот самый мир, о котором мы знаем от апостола Иоанна Богослова, что «мир лежит во зле» (1Ин. 5:19). Зло — это отсутствие добра и любви. Мир во зле лежит до тех пор, пока не обратится ко Христу, в котором раскрывается вся полнота жизни, любви и добра. По слову Святейшего Патриарха Кирилла, «мы должны делать все для того, чтобы умиротворить и умирить сердца, чтобы враг рода человеческого не сумел разрушить наше духовное единство, вокруг которого и сформировалась религиозная и культурная жизнь нашего единого народа — россиян и украинцев». Радость о Христе Воскресшем объединяет сегодня всех людей, наполняет наши сердца живой и действенной верой, прогоняет ненависть, уничтожает разделения. Сердечно приветствую всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с светлым и радостным праздником Пасхи Христовой, светлого Христова Воскресения! – обратился Бурятский митрополит.