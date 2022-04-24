 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 апреля

23 апреля

22 апреля

Популярное

Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Субботники, начало дачного сезона, цветение вербы, ледоход на реках и другое в апрельской подборке снимков Сергея Тарасенко

Весенние разливы на дорогах, яркие островки бумажных траурных цветов, прошлогодние буйные травы, субботники, начало дачного сезона, запрещённые покрышки во дворах, цветение вербы и ледоход на реках.

Реконструкция пространства у Гостиных рядов. Вялые попытки спасения «туалетной» плитки на откосах Элеватора. Парк ЖД вновь доступен для прогулок (выглядит как-то пустынно). Электросамокаты появились на улицах города — прогресс наконец-то докатился и до нас!

— Фотография, конечно, уникальный способ «заморозить» время. По мере накопления фотоархива я стал задумываться уже в момент съёмки, как это будет восприниматься через годы. Часто мы не обращаем внимания на какие-то детали, а они впоследствии становятся приметами времени, глядя на которые порой удивляешься: неужели так было?! Важно успеть задокументировать всё, что происходит с нами. Происходит прямо сейчас. Потомкам, надеюсь, будет что посмотреть, оценить. Жаль, не снимал обыденности раньше, в годы Перестройки, например, или в «лихие девяностые», — поделился фотограф Сергей Тарасенко.
история Улан-Удэ хронограф Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022
Общество, 24.04.2022
Субботники, начало дачного сезона, цветение вербы, ледоход на реках и другое в апрельской подборке снимков Сергея Тарасенко
Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство рыбака
Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство рыбака
Общество, 24.04.2022
Преступление произошло летом прошлого года
Бурятский митрополит выступил с пасхальным посланием
Бурятский митрополит выступил с пасхальным посланием
Общество, 24.04.2022
Обращение митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа направлено духовенству, монашеству и всем православным
В Улан-Удэ в Этнографическом музее пройдёт праздник «Светлая Пасха»
В Улан-Удэ в Этнографическом музее пройдёт праздник «Светлая Пасха»
Общество, 24.04.2022
В программе - театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые Пасхе
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано
Общество, 24.04.2022
Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности
В Бурятии мальчику сделали сложную операцию на стопе
В Бурятии мальчику сделали сложную операцию на стопе
Общество, 24.04.2022
На сегодня мальчик перенёс уже несколько операций после того, как попал ногой в работающий механизм трактора восемь лет назад
Житель Бурятии получил условный срок за избиение знакомого табуреткой
Житель Бурятии получил условный срок за избиение знакомого табуреткой
Общество, 24.04.2022
Повреждения оценили как вред здоровью средней тяжести
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 24.04.2022
В Улан-Удэ днём до +7
Бурятию с рабочим визитом посетил посол Республики Куба
Бурятию с рабочим визитом посетил посол Республики Куба
Общество, 23.04.2022
Господин Хулио Гармендия Пенья открыл выставку в музее
В Иркутске 45 курсантов посвятили в гардемарины
В Иркутске 45 курсантов посвятили в гардемарины
Общество, 23.04.2022
В будущем они будут служить на Военно-морском флоте РФ
В Чите конференция собрала учёных и студентов из России, Италии и Китая
В Чите конференция собрала учёных и студентов из России, Италии и Китая
Общество, 23.04.2022
На мероприятии обсудили развитие международных отношений
«Тинькофф» проведёт ребрендинг компании
«Тинькофф» проведёт ребрендинг компании
Общество, 23.04.2022
Компания изменит бренд в этом году
В Улан-Удэ откроется выставка «НАТО. Хроники жестокости»
В Улан-Удэ откроется выставка «НАТО. Хроники жестокости»
Общество, 23.04.2022
Проект посвящен ключевым международным событиям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^