Субботники, начало дачного сезона, цветение вербы, ледоход на реках и другое в апрельской подборке снимков Сергея Тарасенко
Весенние разливы на дорогах, яркие островки бумажных траурных цветов, прошлогодние буйные травы, субботники, начало дачного сезона, запрещённые покрышки во дворах, цветение вербы и ледоход на реках.
Реконструкция пространства у Гостиных рядов. Вялые попытки спасения «туалетной» плитки на откосах Элеватора. Парк ЖД вновь доступен для прогулок (выглядит как-то пустынно). Электросамокаты появились на улицах города — прогресс наконец-то докатился и до нас!
— Фотография, конечно, уникальный способ «заморозить» время. По мере накопления фотоархива я стал задумываться уже в момент съёмки, как это будет восприниматься через годы. Часто мы не обращаем внимания на какие-то детали, а они впоследствии становятся приметами времени, глядя на которые порой удивляешься: неужели так было?! Важно успеть задокументировать всё, что происходит с нами. Происходит прямо сейчас. Потомкам, надеюсь, будет что посмотреть, оценить. Жаль, не снимал обыденности раньше, в годы Перестройки, например, или в «лихие девяностые», — поделился фотограф Сергей Тарасенко.
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022
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