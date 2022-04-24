Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Субботники, начало дачного сезона, цветение вербы, ледоход на реках и другое в апрельской подборке снимков Сергея Тарасенко



Весенние разливы на дорогах, яркие островки бумажных траурных цветов, прошлогодние буйные травы, субботники, начало дачного сезона, запрещённые покрышки во дворах, цветение вербы и ледоход на реках.



Реконструкция пространства у Гостиных рядов. Вялые попытки спасения «туалетной» плитки на откосах Элеватора. Парк ЖД вновь доступен для прогулок (выглядит как-то пустынно). Электросамокаты появились на улицах города — прогресс наконец-то докатился и до нас!



— Фотография, конечно, уникальный способ «заморозить» время. По мере накопления фотоархива я стал задумываться уже в момент съёмки, как это будет восприниматься через годы. Часто мы не обращаем внимания на какие-то детали, а они впоследствии становятся приметами времени, глядя на которые порой удивляешься: неужели так было?! Важно успеть задокументировать всё, что происходит с нами. Происходит прямо сейчас. Потомкам, надеюсь, будет что посмотреть, оценить. Жаль, не снимал обыденности раньше, в годы Перестройки, например, или в «лихие девяностые», — поделился фотограф Сергей Тарасенко.

