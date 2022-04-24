В Бурятии пройдёт большой молебен у лика Богини Янжимы

Молебен проведут ширээтэ ламы всех дацанов во главе с Дид Хамба ламой



25 апреля в 11:00 часов в Баргузинском дацане пройдёт традиционный молебен в честь проявления лика Богини Янжимы.



Молебен проведут ширээтэ ламы всех дацанов во главе с Дид Хамба ламой Буддийской традиционной Сангхи России Дагба Очировым.



Лик Богини Янжимы проявился у подножия горы в 2005 году на месте медитации V ширээтэ ламы Баргузинского дацана Цыдена Соодоева. Изображение Янжимы официально признано Сангхой одной из пяти буддийских святынь Бурятии. Богине Янжиме поклоняются артисты и музыканты, поэты и художники. К ней обращаются бездетные женщины, прося о ребёнке.



