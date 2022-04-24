Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство рыбака

Преступление произошло летом прошлого года



В Слюдянке вынесли приговор 58-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве.



27 августа 2021 года несколько мужчин приехали на рыбалку на территорию охотничьих угодий, расположенную в лесу в 20 км от деревни Быстрая Слюдянского района. На следующее утро один из мужчин услышал выстрел в домике. Как выяснилось позже, 58-летний сторож застрелил рыбака, приехавшего из Иркутска. С целью сокрытия следов преступления тело 75-летнего погибшего и оружие подозреваемый сбросил в реку.



По горячим следам мужчину задержали. Следователям он пояснил, что преступление совершил на фоне злоупотребления алкоголем.



- Накануне Слюдянский районный суд вынес приговор. Мужчина признан виновным, с учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.





