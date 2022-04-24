В программе - театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые Пасхе
Этнографический музей приглашает на празднование Светлой Пасхи, которое состоится 30 апреля с 13:00 с участием Тарбагатайской слободы. Горожан ждёт яркое пасхальное гуляние «В нашей печи бравые куличи!».
- Для гостей праздника выступят артисты полюбившегося всем Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания», а также народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», ансамбль народного шлягера «Межа», детский образцово-показательный ансамбль «Черпачок», - отметили в музее.
В программе - театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые Пасхе. Гости познакомятся со старинными пасхальными обрядами и обычаями, примут участие в театрализованных действах и шуточных сценках.
Для всех желающих принять участие в испытаниях будет организовано множество конкурсов и народных забав, размещённых на стилизованных площадках.
Участники праздника смогут принять участие в мастер-классе по росписи яиц и раскрасить яйца на ART-аллее, где будут установлены большие мольберты в форме яиц.
- Все желающие смогут отведать традиционные пасхальные угощения - настоящую семейскую яичницу на сале, яйца крашеные, куличи и многие другие яства! Для посетителей будет организован фуд-корт, - заключили здесь.
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В Улан-Удэ в Этнографическом музее пройдёт праздник «Светлая Пасха»
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