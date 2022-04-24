В Бурятии мальчику сделали сложную операцию на стопе

На сегодня мальчик перенёс уже несколько операций после того, как попал ногой в работающий механизм трактора восемь лет назад



Неугомонному малышу 4 лет угораздило попасть ногой в работающий механизм трактора. Раздробленные кости стопы пришлось собирать по кусочкам детским травматологам БСМП 8 лет назад, и ногу удалось сохранить. Но с ростом ребёнка мелкие травмированные плюсневые косточки отставали в развитии, сильно деформируя стопу. Соответственно, все более нарушалась и функция, изменяя, как говорят травматологи-ортопеды, траекторию функции движения. Проще говоря, нарушалась ходьба.



- Подобные нарушения стопы - части тела, несущей всю нагрузку веса человека - значительно влияют на весь мышечно-костно-суставной аппарат, деформируя не только конечность, но и позвоночник. Тем более, если травма произошла в детстве… Если своевременно не постараться максимально выправить эти нарушения, к взрослому периоду сформируются сложные, трудно поправимые изменения и значительно усложнится качество жизни, - разъяснили в Детской республиканской клинической больнице.



Поэтому пациенту требуются поэтапные реконструктивно-пластические ортопедические операции.



В мае 2021 года в больнице травматологами проведена высокотехнологичная реконструктивно-пластическая операция переднего отдела правой стопы.



- Недостающие участки I, II плюсневых косточек были замещены кусочками, взятыми из малоберцовой кости, проведено восстановление капсульно -связочного аппарата плюсне-фаланговых суставов, удлиняющая пластика разгибателя 2-го пальца, закрепление проведённой коррекции металлоостеосинтезом. Послеоперационный период протекал гладко, выписан домой с рекомендацией прийти через год, - рассказали в медучреждении.



В апреле 2022 года мальчик, которому уже 12 лет, прибыл на плановую консультацию. Передвигается он самостоятельно, без посторонней опоры, однако отмечалось отставание роста I и II плюсневых костей.



На днях мальчику проведена операция следующего этапа, цель которой - наращивание плюсневой кости и формирование максимально физиологичного свода стопы для обеспечения нормальной функции. Операция тоже относится к категории высокотехнологичных. «Потребовалось ювелирное мастерство хирургов - косточки стопы маленькие, а вмешательство серьёзное», - подчеркнули в больнице.



Хирург, оперировавший мальчика, отметил, что операция прошла по намеченному плану, без технических осложнений, под контролем рентгена на каждом этапе. В этот раз для наращивания длины кости использован самый современный вариант аппарата наружной фиксации (АНФ). Он лёгок, компактен, удобен в применении, что, безусловно важно - ведь пациенту придётся с ним ходить, пока не нарастёт плюсневая кость, довольно продолжительное время. Ранее применяемые АНФ были более громоздкими, тяжелыми, менее комфортными для пациента.



- Сегодня пошли третьи сутки после операции. Температура нормальная. Настроение бодрое. Значит, недалёк день, когда можно будет идти домой. Но дружба с травматологами-ортопедами предстоит ещё, пока парень окончательно не вырастет, - заключили здесь.

