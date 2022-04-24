В Улан-Удэ проходит выставка к 350-летию со дня рождения Петра I

Общество, Фото: пресс-служба Национального музея Бурятии

Это выставка одного предмета



22 апреля в музее истории Бурятии имени Хангалова начала работу выставка одного предмета «Эпоха Петра I», посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, в рамках выставки «Традиционный мир бурят».



Будет представлена картина «Делегация хори-бурят на приёме у Петра Великого» автора Солбона Раднаевича Ринчинова (1936-2014). На картине Солбона Ринчинова делегаты, поведавшие царю о положении бурят в Забайкалье.



- Краски, блики, пространство картины, изображённое действо – всё придаёт моменту особую торжественность. Горит негодованием взор Петра, узнавшего о несправедливости и притеснениях своих подданных. Царедворцы с сочувствием внимают рассказу мужественных людей, преодолевших опасный, долгий путь, чтобы отстоять свободу, мир и покой для своего народа. Картина Солбона Ринчинова даёт возможность нам, современникам, представить реалии исторического прошлого, понять чувства и помыслы наших предков. Поездка бурят к царю Петру I была поистине героической. Именно ответственность за судьбу целого народа подвигла хоринцев отправиться в опасный путь. Петр Первый принимал в тронном зале. Буряты преподнесли царю соболью шубу и золотые слитки, угостили его тарасуном из молока ста белых кобылиц. В картине много света. Дымка, покрывающая всю картину, создает ощущение светлого «нежного» утра. Свой творческий и высокий профессионализм приложил Солбон Ринчинов к созданию этой картины, - отмечают в музее.



Такими словами описывается замысел картины в одной из газетных статей, вышедших в начале 90-х годов:



«Задумка написать картину о встрече представителей одиннадцати родов хори-бурят с Петром Великим появилась у художника в конце 60-х гг. Однажды ему в руки попалась рукопись драмы Базара Барадина «Ехэ Абжаа-удаган». Он читал её с большим интересом, и его душа наполнилась гордостью за исторический подвиг предков. Стал изучать историю Бурятии. Но в трудах ученых-историков, краеведов не нашёл ни слова об этой поездке. Ещё свежо было в памяти всенародное празднование 300-летия добровольного вхождения Бурятии в состав России в 1959 году и награждение республики орденом. Много поучительного рассказывали ему учёные С.П. Балдаев, Б.Д. Цыбиков и др. Не раз за советом обращался к председателю правления Союза художников Бурятии Д.Н. Дугарову. Беседовал с писателями Б. Санжиным, Р. Батожабаем, Н. Дамдиновым и др.



Из той поездки больше всех его поразил подвиг юной красавицы Абжаа-удаган. Известно, что она, не выдержав нечеловеческих испытаний, умерла по пути домой. Конечно, в центре полотна должен стоять царь Петр. За ним князь Федор Алексеевич Головин. Рядом с руководителями делегации Баданом Туракиным хотел изобразить Абжаа-удаган, но, подумав, решил: лучше и исторически правдоподобнее, если с Туракиным будет стоять русский переводчик, а чуть сзади с традиционным бурятским хадаком наша красавица Абжаа-удаган…».



Автора картины «Делегация хори-бурят на приёме у Петра Великого» в 2004 году выдвинули на соискание Государственной премии Бурятии.



Эта картина – близнец, написанная в 2003 году, специально по заказу правительства Бурятии, хранится в фондах Национального музея республики.



Возрастное ограничение 6+

