Житель Бурятии получил условный срок за избиение знакомого табуреткой



Баргузинским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.



Установлено, что пьяный житель республики нанёс удар кулаком в лицо потерпевшего, отчего тот упал на пол. Далее он несколько раз пнул знакомого и ударил по голове. На этом не остановился - взял деревянный табурет, нанёс им два удара по ноге мужчины.



Подсудимый причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения.



Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в суде.

