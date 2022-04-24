Житель Бурятии получил условный срок за избиение знакомого табуреткой

Повреждения оценили как вред здоровью средней тяжести
Баргузинским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Установлено, что пьяный житель республики нанёс удар кулаком в лицо потерпевшего, отчего тот упал на пол. Далее он несколько раз пнул знакомого и ударил по голове. На этом не остановился - взял деревянный табурет, нанёс им два удара по ноге мужчины.
Подсудимый причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения.
Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в суде.
В Улан-Удэ днём до +7
Господин Хулио Гармендия Пенья открыл выставку в музее
В будущем они будут служить на Военно-морском флоте РФ
На мероприятии обсудили развитие международных отношений
Компания изменит бренд в этом году
Проект посвящен ключевым международным событиям
Кадры о совсем иной жизни - перед началом мировой пандемии
Еши Намжил лама рассказал, каковы, согласно буддийским верованиям, последствия неуважительного отношения к браку
Разгорающийся пожар ликвидировали огнетушителем
Всего по республике амбулаторное лечение получают 370 человек
Это должно улучшить логистику и ускорить доставку продукции в страну
Им стал солист Александр Хандажапов
В республике проходит окружной этап конкурса «Верный друг»
Сотрудники разных ведомств отработали согласно легенде
Будут соперничать 12 команд республики