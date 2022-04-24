В Бурятии местами мокрый снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до +7



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -11,-16, днём +5,+10, местами от +2 до -3.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +5,+7.

