В Улан-Удэ днём до +7
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -11,-16, днём +5,+10, местами от +2 до -3.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +5,+7.
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Господин Хулио Гармендия Пенья открыл выставку в музее
В будущем они будут служить на Военно-морском флоте РФ
На мероприятии обсудили развитие международных отношений
Компания изменит бренд в этом году
Проект посвящен ключевым международным событиям
Кадры о совсем иной жизни - перед началом мировой пандемии
Еши Намжил лама рассказал, каковы, согласно буддийским верованиям, последствия неуважительного отношения к браку
Разгорающийся пожар ликвидировали огнетушителем
Всего по республике амбулаторное лечение получают 370 человек
Это должно улучшить логистику и ускорить доставку продукции в страну
Им стал солист Александр Хандажапов
В республике проходит окружной этап конкурса «Верный друг»
Сотрудники разных ведомств отработали согласно легенде
Будут соперничать 12 команд республики
Глава Бурятии встретился с делегацией Агинского Бурятского округа