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В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до +7

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -11,-16, днём +5,+10, местами от +2 до -3.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +5,+7.
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