В Бурятии юные знатоки точных наук «поборются» за призы

В БГУ стартовала олимпиада школьников по математике и физике
В Улан-Удэ в стенах Бурятского госуниверситета стартовала 23-я олимпиада школьников по математике и физике на призы от агрохолдинга «Николаевский».
Конкурсантов приветствовала директор института информатики и математики БГУ Лариса Антонова.
- Я рада вас приветствовать, дорогие участники. Знаю, что вы много участвуете в таких олимпиадах, решаете сложные задачи. Таких олимпиад, которые проводит компания - со значимыми призами, как компьютеры, телевизоры, оргтехника и материальными призами, нет даже в Москве. Много наших выпускников сейчас работают в самых разных регионах страны, многие - за границей. Вы - это будущее нашей Бурятии и России, потому что программисты, физики и математики создают фундаменты во всех отраслях жизни, - отметила директор.
Она также рассказала, что студенты института информатики и математики БГУ часто становятся призерами на международных олимпиадах, создавая конкуренцию унивеситетам других городов.
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова имеет 100-летний опыт преподавания точных наук.
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