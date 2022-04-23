В Иркутске 45 курсантов посвятили в гардемарины

Общество, Фото: сайт правительства Иркутской области

В будущем они будут служить на Военно-морском флоте РФ



В столице Приангарья 45 первокурсников-курсантов Навигацкой школы Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта торжественно произнесли слова клятвы гардемаринов в присутствии своих товарищей, почётных гостей и родителей. Об этом сообщается на сайте Иркутского областного правительства.



Курсантов в Навигацкую школу набирают из числа студентов, поступивших в Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта на профессии судомехаников и судоводителей. Обучение длится 3 года 10 месяцев, поступить можно после 9 класса.



Отмечается, что прежде, чем стать гардемаринами и получить отличительные знаки на форму – шевроны, изготовленные по эскизу одного из студентов, курсанты должны проявить себя в учёбе, активном участии в жизни техникума, освоить начальную строевую подготовку.



- Мы готовим ребят для прохождения службы на военно-морском флоте России, поэтому помимо общеобразовательных предметов гардемарины изучают историю морских сражений Русского флота, проходят строевую подготовку, учатся вязать морские узлы. А еще они обучаются плаванию и поют в хоре, – рассказал директор Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта Евгений Торунов.



Он также отметил, что шефом Навигацкой школы является фрегат «Маршал Шапошников» -противолодочный корабль, несущий службу на Тихоокеанском флоте. В октябре 2021 года пятеро лучших студентов техникума прошли шестидневную стажировку во Владивостоке на фрегате. Они заслужили это право хорошей учебой и активным участием в студенческой жизни.



Новоиспечённым гардемаринам, слова приветствия передали капитан 2 ранга фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» Роман Шилов и председатель Российского фонда ветеранов, почётный гражданин Иркутской области, инициатор возрождения в регионе Навигацкой школы адмирал Иннокентий Налетов.



Справка:



В России на сегодняшний день всего две навигацкие школы – одна в Москве, а вторая - Иркутске. Школа действует на базе Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта с сентября 2019 года по инициативе адмирала Иннокентия Налетова, предложившего возродить в регионе традиции, заложенные в восемнадцатом веке. В Навигацкой школе обучается около 130 человек, которых готовят для прохождения службы на Военно-морском флоте России.