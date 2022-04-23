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«Тинькофф» проведёт ребрендинг компании

«Тинькофф» проведёт ребрендинг компании
Общество,  Фото:Pixabay
Компания изменит бренд в этом году

Крупнейшая технологическая компания с банковской лицензией «Тинькофф» в России объявила о решении изменить бренд.

- В 2022 году Тинькофф проведёт ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным, - сообщается в официальном Telegram-канале банка.

Речь идёт о публичных высказываниях основателя компании Олега Тинькова, который неоднократно в соцсети высказывался с резкой критикой в адрес российских властей из-за событий на Украине.

В кредитной организации отметили, что банк уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда:

- Сегодня Тинькофф - это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес Тинькофф много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом. Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом. Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления, - говорится в публикации банка.
банк бренд

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