В Улан-Удэ откроется выставка «НАТО. Хроники жестокости»

Проект посвящен ключевым международным событиям
В Улан-Удэ с 27 апреля по 13 мая в торгово-развлекательном центре «Пионер» начнёт работу планшетная выставка «НАТО. Хроники жестокости» (16+) приурочена к годовщине создания Североатлантического альянса (1949).
Выставочный проект посвящен ключевым международным событиям от начала Холодной войны до наших дней, связанных с военной деятельностью Североатлантического альянса.
Современному миру военно-политический блок НАТО известен как один из самых агрессивных союзов в истории, без колебаний применяющий силу в своих интересах против государств в любой части света. Сегодня он объединяет в своих рядах 30 государств — США, Канаду, Турцию и большинство стран Европы, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.
Отмечается, что данная выставка предваряет большой мультимедийный просветительский проект по истории преступлений НАТО (1949–2022), над которым совместно работают российские учёные, ведущие музеи, архивы, информационные агентства.
В рамках настоящей выставки экспонируются материалы, свидетельствующие об участии НАТО в Балканских войнах в 1990-х годах, войнах в Ираке и Афганистане в 2000-х годах, конфликте в Сирии в 2010-х годах, а также о сотрудничестве НАТО и Украины в наши дни.
Укрепление позиций НАТО на востоке остаётся главным вопросом в международных отношениях Российской Федерации и Организации Североатлантического договора в 2020-х годах.
Планшеты поделены на разделы, где можно ознакомиться с информацией бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, о планах нападения США на союзников СССР и других локальных конфликтах.
Выставка подготовлена государственным центральным музеем современной истории России (ГЦМСИР) совместно с министерством обороны Российской Федерации, центральным музеем Вооружённых Сил Российской Федерации, Российским историческим обществом (РИО), рядом институтов и информационных агентств.
Проект реализуется в рамках сотрудничества Национального музея Республики Бурятия и государственного центрального музея современной истории России.
В Улан-Удэ откроется выставка «НАТО. Хроники жестокости»
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