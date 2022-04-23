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В Улан-Удэ откроется выставка «НАТО. Хроники жестокости»

В Улан-Удэ откроется выставка «НАТО. Хроники жестокости»
Общество,  Фото:Pixabay
Проект посвящен ключевым международным событиям

В Улан-Удэ с 27 апреля по 13 мая в торгово-развлекательном центре «Пионер» начнёт работу планшетная выставка «НАТО. Хроники жестокости» (16+) приурочена к годовщине создания Североатлантического альянса (1949).

Выставочный проект посвящен ключевым международным событиям от начала Холодной войны до наших дней, связанных с военной деятельностью Североатлантического альянса.

Современному миру военно-политический блок НАТО известен как один из самых агрессивных союзов в истории, без колебаний применяющий силу в своих интересах против государств в любой части света. Сегодня он объединяет в своих рядах 30 государств — США, Канаду, Турцию и большинство стран Европы, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.

Отмечается, что данная выставка предваряет большой мультимедийный просветительский проект по истории преступлений НАТО (1949–2022), над которым совместно работают российские учёные, ведущие музеи, архивы, информационные агентства.

В рамках настоящей выставки экспонируются материалы, свидетельствующие об участии НАТО в Балканских войнах в 1990-х годах, войнах в Ираке и Афганистане в 2000-х годах, конфликте в Сирии в 2010-х годах, а также о сотрудничестве НАТО и Украины в наши дни.

Укрепление позиций НАТО на востоке остаётся главным вопросом в международных отношениях Российской Федерации и Организации Североатлантического договора в 2020-х годах.

Планшеты поделены на разделы, где можно ознакомиться с информацией бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, о планах нападения США на союзников СССР и других локальных конфликтах.

Выставка подготовлена государственным центральным музеем современной истории России (ГЦМСИР) совместно с министерством обороны Российской Федерации, центральным музеем Вооружённых Сил Российской Федерации, Российским историческим обществом (РИО), рядом институтов и информационных агентств.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Национального музея Республики Бурятия и государственного центрального музея современной истории России.
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