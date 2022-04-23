 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 апреля

22 апреля

Популярное

Бурятский лама рассказал, что будет с теми, кто изменяет супругам

Бурятский лама рассказал, что будет с теми, кто изменяет супругам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Еши Намжил лама рассказал, каковы, согласно буддийским верованиям, последствия неуважительного отношения к браку

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) на странице в Facebook (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской) рассказал, какие страдания ждут людей, неуважительно относящихся к своему или же чужому браку.

«Похищение жены или мужа другого человека, также наличие тайного любовника станут причиной отсутствия супруга в вашем следующем перевоплощении. Неуважение мужа станет причиной вдовства в вашей следующей жизни, говорится в заповеди Будды Шакьямуни. Если кто-то увёл к себе чужого супруга, развёл чью-то семью или сделал так, что чей-то брак распался, то тогда этого человек будет страдать от одиночества и неспособности найти себе вторую половину», - пояснил Еши Намжил лама.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Еши Намжил лама дал прогноз на второе полугодие 2022 года. В прогнозе в том числе говорится, что «к концу лета, ближе к осени финансовая ситуация немного прояснится, и люди увидят свет в конце туннеля».

буддизм семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фотоархив: Улан-Удэ 2019
Фотоархив: Улан-Удэ 2019
Общество, 23.04.2022
Кадры о совсем иной жизни - перед началом мировой пандемии
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание гаража
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание гаража
Общество, 23.04.2022
Разгорающийся пожар ликвидировали огнетушителем

В Бурятии за сутки скончался один больной коронавирусом
В Бурятии за сутки скончался один больной коронавирусом
Общество, 23.04.2022
Всего по республике амбулаторное лечение получают  370 человек
В России отменят весовой и габаритный контроль для фур на границе
В России отменят весовой и габаритный контроль для фур на границе
Общество, 23.04.2022
Это должно улучшить логистику и ускорить доставку продукции в страну
В Бурятии назвали лучший «Мужской голос»
В Бурятии назвали лучший «Мужской голос»
Общество, 23.04.2022
Им стал солист Александр Хандажапов
В Бурятии выявляют лучших военных кинологов и их питомцев
В Бурятии выявляют лучших военных кинологов и их питомцев
Общество, 23.04.2022
В республике проходит окружной этап конкурса «Верный друг»  
В Бурятии на границе с Монголией прошли тренировочные учения
В Бурятии на границе с Монголией прошли тренировочные учения
Общество, 23.04.2022
Сотрудники разных ведомств отработали согласно легенде

В Улан-Удэ разыграют кубок по регболу
В Улан-Удэ разыграют кубок по регболу
Общество, 23.04.2022
Будут соперничать 12 команд республики
Бурятия и Агинский округ наметили план по запуску рейса «Улан-Удэ-Агинское»
Бурятия и Агинский округ наметили план по запуску рейса «Улан-Удэ-Агинское»
Общество, 23.04.2022
Глава Бурятии встретился с делегацией Агинского Бурятского округа
На Бурятию обрушилась непогода
На Бурятию обрушилась непогода
Общество, 23.04.2022
В регионе снежно и ветрено 
Военный из Бурятии, спасший 150 сослуживцев: «Было страшно, но задачу выполнили»
Военный из Бурятии, спасший 150 сослуживцев: «Было страшно, но задачу выполнили»
Общество, 22.04.2022
Балдан Цыдыпов, которому просят присвоить звание Героя России за подвиг на Украине, рассказал о самочувствии
В нацпарке в Бурятии проходят тетеревиные встречи
В нацпарке в Бурятии проходят тетеревиные встречи
Общество, 22.04.2022
Брачные игры продолжатся примерно до конца мая
По Улан-Удэ проехал «Заповедный трамвай»
По Улан-Удэ проехал «Заповедный трамвай»
Общество, 22.04.2022
Пассажиры послушали интересные факты о заповедных территориях
В Бурятии мобильные бригады доставили более 370 пенсионеров
В Бурятии мобильные бригады доставили более 370 пенсионеров
Общество, 22.04.2022
Также пожилым людям доставляют лекарства 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^