Еши Намжил лама рассказал, каковы, согласно буддийским верованиям, последствия неуважительного отношения к браку
Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) на странице в Facebook (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской) рассказал, какие страдания ждут людей, неуважительно относящихся к своему или же чужому браку.
«Похищение жены или мужа другого человека, также наличие тайного любовника станут причиной отсутствия супруга в вашем следующем перевоплощении. Неуважение мужа станет причиной вдовства в вашей следующей жизни, говорится в заповеди Будды Шакьямуни. Если кто-то увёл к себе чужого супруга, развёл чью-то семью или сделал так, что чей-то брак распался, то тогда этого человек будет страдать от одиночества и неспособности найти себе вторую половину», - пояснил Еши Намжил лама.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Еши Намжил лама дал прогноз на второе полугодие 2022 года. В прогнозе в том числе говорится, что «к концу лета, ближе к осени финансовая ситуация немного прояснится, и люди увидят свет в конце туннеля».
Бурятский лама рассказал, что будет с теми, кто изменяет супругам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кадры о совсем иной жизни - перед началом мировой пандемии
Разгорающийся пожар ликвидировали огнетушителем
Всего по республике амбулаторное лечение получают 370 человек
Это должно улучшить логистику и ускорить доставку продукции в страну
Им стал солист Александр Хандажапов
В республике проходит окружной этап конкурса «Верный друг»
Сотрудники разных ведомств отработали согласно легенде
Будут соперничать 12 команд республики
Глава Бурятии встретился с делегацией Агинского Бурятского округа
В регионе снежно и ветрено
Балдан Цыдыпов, которому просят присвоить звание Героя России за подвиг на Украине, рассказал о самочувствии
В этой связи прошли строевые смотры
Брачные игры продолжатся примерно до конца мая
Пассажиры послушали интересные факты о заповедных территориях
Также пожилым людям доставляют лекарства