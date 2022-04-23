Кадры о совсем иной жизни - перед началом мировой пандемии
В 2019 году фотограф Сергей Тарсаенко запечатлел моменты из жизни Улан-Удэ до пандемии: казалось бы, всё это было вот только что, а ведь совсем иная жизнь. Закат эпохи. Уже в следующем году мир стал другим.
А пока что-то строится, люди гуляют, празднуют, занимаются спортом, танцуют...
Смотрите на кадрах фотоархива: на главной площади города очень здравое телевизионное шоу. Вокзал на очередной реконструкции. Шедевр мировой живописи — чёрный супрематический квадрат Малевича — запросто экспонируется на фасаде многоэтажки.
В Этнографическом музее новый комплекс — сказочный. Старые всадники с крыши Оперного реинкарнировались в первом шаманском храме. День знаний отмечен большим крестным ходом по улицам города. Гигантская Георгиевская лента развёрнута на площади Советов. Семейская ярмарка на площади Революции.
А также дорожные эксперименты на Элеваторе. Многолюдный молебен в дацане на Верхней Берёзовке. Старый мемориал воинам-интернационалистам. Открытие памятника маршалу Рокоссовскому.
Фотоархив: Улан-Удэ 2019
Общество, Фото:
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