В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание гаража

Общество, Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии

Разгорающийся пожар ликвидировали огнетушителем



В Улан-Удэ вечером, 22 апреля на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в гараже на улице Лебедева.



Незамедлительно прибыв на место происшествия наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил дым, который шел из вентиляционной трубы. Росгвардейцы вызвали на место собственника имущества, который прибыв на место, открыл двери гаража.



Сотрудники вневедомственной охраны ликвидировали возгорание электрощита огнетушителем.



Благодаря оперативному реагированию сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии удалось спасти имущество и не допустить распространение огня, сообщили в ведомстве.