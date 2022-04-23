 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 апреля

22 апреля

Популярное

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание гаража

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание гаража
Общество,  Фото:пресс-служба Росгвардии по Бурятии
Разгорающийся пожар ликвидировали огнетушителем

В Улан-Удэ вечером, 22 апреля на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в гараже на улице Лебедева.

Незамедлительно прибыв на место происшествия наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил дым, который шел из вентиляционной трубы. Росгвардейцы вызвали на место собственника имущества, который прибыв на место, открыл двери гаража.

Сотрудники вневедомственной охраны ликвидировали возгорание электрощита огнетушителем.

Благодаря оперативному реагированию сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии удалось спасти имущество и не допустить распространение огня, сообщили в ведомстве.  
Росгвардия пожар охрана

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фотоархив: Улан-Удэ 2019
Фотоархив: Улан-Удэ 2019
Общество, 23.04.2022
Кадры о совсем иной жизни - перед началом мировой пандемии
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание гаража
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание гаража
Общество, 23.04.2022
Разгорающийся пожар ликвидировали огнетушителем

В Бурятии за сутки скончался один больной коронавирусом
В Бурятии за сутки скончался один больной коронавирусом
Общество, 23.04.2022
Всего по республике амбулаторное лечение получают  370 человек
В России отменят весовой и габаритный контроль для фур на границе
В России отменят весовой и габаритный контроль для фур на границе
Общество, 23.04.2022
Это должно улучшить логистику и ускорить доставку продукции в страну
В Бурятии назвали лучший «Мужской голос»
В Бурятии назвали лучший «Мужской голос»
Общество, 23.04.2022
Им стал солист Александр Хандажапов
В Бурятии выявляют лучших военных кинологов и их питомцев
В Бурятии выявляют лучших военных кинологов и их питомцев
Общество, 23.04.2022
В республике проходит окружной этап конкурса «Верный друг»  
В Бурятии на границе с Монголией прошли тренировочные учения
В Бурятии на границе с Монголией прошли тренировочные учения
Общество, 23.04.2022
Сотрудники разных ведомств отработали согласно легенде

В Улан-Удэ разыграют кубок по регболу
В Улан-Удэ разыграют кубок по регболу
Общество, 23.04.2022
Будут соперничать 12 команд республики
Бурятия и Агинский округ наметили план по запуску рейса «Улан-Удэ-Агинское»
Бурятия и Агинский округ наметили план по запуску рейса «Улан-Удэ-Агинское»
Общество, 23.04.2022
Глава Бурятии встретился с делегацией Агинского Бурятского округа
На Бурятию обрушилась непогода
На Бурятию обрушилась непогода
Общество, 23.04.2022
В регионе снежно и ветрено 
Военный из Бурятии, спасший 150 сослуживцев: «Было страшно, но задачу выполнили»
Военный из Бурятии, спасший 150 сослуживцев: «Было страшно, но задачу выполнили»
Общество, 22.04.2022
Балдан Цыдыпов, которому просят присвоить звание Героя России за подвиг на Украине, рассказал о самочувствии
В нацпарке в Бурятии проходят тетеревиные встречи
В нацпарке в Бурятии проходят тетеревиные встречи
Общество, 22.04.2022
Брачные игры продолжатся примерно до конца мая
По Улан-Удэ проехал «Заповедный трамвай»
По Улан-Удэ проехал «Заповедный трамвай»
Общество, 22.04.2022
Пассажиры послушали интересные факты о заповедных территориях
В Бурятии мобильные бригады доставили более 370 пенсионеров
В Бурятии мобильные бригады доставили более 370 пенсионеров
Общество, 22.04.2022
Также пожилым людям доставляют лекарства 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^