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В Бурятии за сутки скончался один больной коронавирусом

В Бурятии за сутки скончался один больной коронавирусом
Общество,  Фото:Pexels
Всего по республике амбулаторное лечение получают 370 человек

По данным управления Роспотребнадзора, на 23 апреля в Бурятии зарегистрировано 135 750 случаев заболеваний COVID-19. Из них 44% (59 981) приходится на жителей Улан -Удэ.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 35 человек.

В стационарах получают лечение 205 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 142. За предыдущие сутки госпитализировано 15 пациентов.

В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 36), на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) –7 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 287 коек, из них занято - 205, свободно – 82 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,4%.

Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2997 человек, в том числе за минувшие сутки скончался один человек старше 65 лет.
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