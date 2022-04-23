В Бурятии за сутки скончался один больной коронавирусом



В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 36), на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) –7 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 287 коек, из них занято - 205, свободно – 82 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,4%.



Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2997 человек, в том числе за минувшие сутки скончался один человек старше 65 лет.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 35 человек.В стационарах получают лечение 205 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 142. За предыдущие сутки госпитализировано 15 пациентов.