Это должно улучшить логистику и ускорить доставку продукции в страну
Правительство страны опубликовало новые правила для перевозчиков продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Так, до 1 сентября на границах в Россию отменят весовой и габаритный контроль для фур.
Отмечается, что благодаря принятой мере прохождение пунктов пропуска будет занимать меньше времени, улучшится логистика, а востребованная у граждан продукция быстрее поступит в магазины.
- Сегодня в условиях внешнего давления нужно обеспечить беспрепятственный ввоз в нашу страну социально значимой продукции, - подчеркнул Михаил Мишустин сообщает официальный telegram-канал правительства страны.
В России отменят весовой и габаритный контроль для фур на границе
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Это должно улучшить логистику и ускорить доставку продукции в страну
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