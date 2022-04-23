В России отменят весовой и габаритный контроль для фур на границе

Это должно улучшить логистику и ускорить доставку продукции в страну



Правительство страны опубликовало новые правила для перевозчиков продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.



Так, до 1 сентября на границах в Россию отменят весовой и габаритный контроль для фур.

Отмечается, что благодаря принятой мере прохождение пунктов пропуска будет занимать меньше времени, улучшится логистика, а востребованная у граждан продукция быстрее поступит в магазины.



- Сегодня в условиях внешнего давления нужно обеспечить беспрепятственный ввоз в нашу страну социально значимой продукции, - подчеркнул Михаил Мишустин сообщает официальный telegram-канал правительства страны.