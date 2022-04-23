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В Бурятии назвали лучший «Мужской голос»

В Бурятии назвали лучший «Мужской голос»
Общество,  Фото:пресс-служба минкульта Бурятии
Им стал солист Александр Хандажапов

В Улан-Удэ завершился VI Международный конкурс имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса» (6+).

Обладателем Гран-при конкурса стал солист оперной трупы Бурятского театра оперы и балета Александр Хандажапов. Артисту вручили сертификат на 150 тысяч рублей от Министерства культуры Бурятии и уникальный нож от известного оружейника Жигжита Баясхаланова.

Ниже полный список лауреатов и призеров международного конкурса вокалистов:

Лауреат I премии - Даваасурэн Дагвадорж,

Лауреат II премии - Чулунхуу Нямсурен,

Лауреат III премии - Энхбат Тувшинжаргал,

Дипломант I степени - Буяндалай Жавхлантугс,

Дипломант II степени - Заята Раднаев,

Диплом III степени - Алтанхуяг Отгонболд,

Диплом III степени - Валентин Колесников,

Специальный приз от заслуженного деятеля искусств РФ, режиссёра-постановщика Мариинского театра Иркина Габитова - Заята Раднаев,
Благодарность от министерства культуры РБ - Сосорбарам Бат-Эрдэнэ,

Специальный приз от культурного фонда имени народного артиста СССР Кима Ивановича Базарсадаева - Соёл Батуев.
конкурс вокалистов опера

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