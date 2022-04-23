В Бурятии назвали лучший «Мужской голос»

Общество, Фото: пресс-служба минкульта Бурятии

Им стал солист Александр Хандажапов



В Улан-Удэ завершился VI Международный конкурс имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса» (6+).



Обладателем Гран-при конкурса стал солист оперной трупы Бурятского театра оперы и балета Александр Хандажапов. Артисту вручили сертификат на 150 тысяч рублей от Министерства культуры Бурятии и уникальный нож от известного оружейника Жигжита Баясхаланова.



Ниже полный список лауреатов и призеров международного конкурса вокалистов:



Лауреат I премии - Даваасурэн Дагвадорж,



Лауреат II премии - Чулунхуу Нямсурен,



Лауреат III премии - Энхбат Тувшинжаргал,



Дипломант I степени - Буяндалай Жавхлантугс,



Дипломант II степени - Заята Раднаев,



Диплом III степени - Алтанхуяг Отгонболд,



Диплом III степени - Валентин Колесников,



Специальный приз от заслуженного деятеля искусств РФ, режиссёра-постановщика Мариинского театра Иркина Габитова - Заята Раднаев,

Благодарность от министерства культуры РБ - Сосорбарам Бат-Эрдэнэ,



Специальный приз от культурного фонда имени народного артиста СССР Кима Ивановича Базарсадаева - Соёл Батуев.