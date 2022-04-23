Им стал солист Александр Хандажапов
В Улан-Удэ завершился VI Международный конкурс имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса» (6+).
Обладателем Гран-при конкурса стал солист оперной трупы Бурятского театра оперы и балета Александр Хандажапов. Артисту вручили сертификат на 150 тысяч рублей от Министерства культуры Бурятии и уникальный нож от известного оружейника Жигжита Баясхаланова.
Ниже полный список лауреатов и призеров международного конкурса вокалистов:
Лауреат I премии - Даваасурэн Дагвадорж,
Лауреат II премии - Чулунхуу Нямсурен,
Лауреат III премии - Энхбат Тувшинжаргал,
Дипломант I степени - Буяндалай Жавхлантугс,
Дипломант II степени - Заята Раднаев,
Диплом III степени - Алтанхуяг Отгонболд,
Диплом III степени - Валентин Колесников,
Специальный приз от заслуженного деятеля искусств РФ, режиссёра-постановщика Мариинского театра Иркина Габитова - Заята Раднаев,
Благодарность от министерства культуры РБ - Сосорбарам Бат-Эрдэнэ,
Специальный приз от культурного фонда имени народного артиста СССР Кима Ивановича Базарсадаева - Соёл Батуев.
В Бурятии назвали лучший «Мужской голос»
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