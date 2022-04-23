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В Бурятии выявляют лучших военных кинологов и их питомцев

В Бурятии выявляют лучших военных кинологов и их питомцев
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В республике проходит окружной этап конкурса «Верный друг»

В гвардейском танковом соединении Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия проходит окружной этап конкурса «Верный друг». В рамках состязаний военные кинологи со своими питомцами соревнуются в преодолении на время трассы «дог-биатлон», полосы препятствий, демонстрируют навыки служебной выучки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На полосе препятствий протяженностью 300 метров собаки по команде кинологов преодолевают лестницу, барьер, забор, окоп, переползают под низко натянутой сеткой.

Кинологи проходят трехкилометровый маршрут «дог-биатлона» с мелкокалиберной винтовкой, из которой ведут огонь на двух рубежах в положении лёжа и стоя. Завершающей частью конкурса станет задержание условного нарушителя, его досмотр и конвоирование.

В состязаниях принимают участие около 50 вожатых служебных собак из воинских частей, дислоцированных в Приморском, Хабаровском краях и Республике Бурятия.

Служебные собаки представлены такими породами, как московская сторожевая, немецкая, восточно-европейская овчарки.

Пять лучших специалистов служебного собаководства со своими питомцами представят ВВО на всеармейских соревнованиях, которые пройдут на базе учебного центра служебного собаководства ВС РФ в Московской области.
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