В республике проходит окружной этап конкурса «Верный друг»
В гвардейском танковом соединении Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия проходит окружной этап конкурса «Верный друг». В рамках состязаний военные кинологи со своими питомцами соревнуются в преодолении на время трассы «дог-биатлон», полосы препятствий, демонстрируют навыки служебной выучки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
На полосе препятствий протяженностью 300 метров собаки по команде кинологов преодолевают лестницу, барьер, забор, окоп, переползают под низко натянутой сеткой.
Кинологи проходят трехкилометровый маршрут «дог-биатлона» с мелкокалиберной винтовкой, из которой ведут огонь на двух рубежах в положении лёжа и стоя. Завершающей частью конкурса станет задержание условного нарушителя, его досмотр и конвоирование.
В состязаниях принимают участие около 50 вожатых служебных собак из воинских частей, дислоцированных в Приморском, Хабаровском краях и Республике Бурятия.
Служебные собаки представлены такими породами, как московская сторожевая, немецкая, восточно-европейская овчарки.
Пять лучших специалистов служебного собаководства со своими питомцами представят ВВО на всеармейских соревнованиях, которые пройдут на базе учебного центра служебного собаководства ВС РФ в Московской области.
В Бурятии выявляют лучших военных кинологов и их питомцев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это должно улучшить логистику и ускорить доставку продукции в страну
Им стал солист Александр Хандажапов
В республике проходит окружной этап конкурса «Верный друг»
Сотрудники разных ведомств отработали согласно легенде
Будут соперничать 12 команд республики
Глава Бурятии встретился с делегацией Агинского Бурятского округа
В регионе снежно и ветрено
Балдан Цыдыпов, которому просят присвоить звание Героя России за подвиг на Украине, рассказал о самочувствии
В этой связи прошли строевые смотры
Брачные игры продолжатся примерно до конца мая
Пассажиры послушали интересные факты о заповедных территориях
Также пожилым людям доставляют лекарства
«Гиды-любители плохо владеют материалом», - считает гид-экскурсовод Наталия Мясникова
Пара не собиралась создавать семью
Птиц заметили сотрудники заповедника