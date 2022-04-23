В Бурятии на границе с Монголией прошли тренировочные учения

Общество, Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора Бурятии

Сотрудники разных ведомств отработали согласно легенде



В многостороннем автомобильном пункте пропуска через бурятский участок государственной границы Российской Федерации МАПП «Кяхта» прошли межведомственные тренировочные учения по отработке алгоритма взаимодействия.

Так, сотрудники государственных контрольных органов в пункте пропуска, учреждений Управления Роспотребнадзора Бурятии, а также медработники и научные сотрудники Иркутского научно-исследовательского противочумного института отработали навыки взаимодействия.



По легенде, во время проведения санитарно-карантинного контроля пассажиров автотранспортного средства, прибывшего из Монголии, был выявлен пассажир - россиянин с повышенной температурой тела, а также с жалобами на общую слабость и плохое самочувствие.



Согласно схеме оповещения, сотрудник СКП проинформировал оперативных дежурных контрольно-пропускного пункта, таможенного поста, Кяхтинскую центральную районную больницу. В свою очередь, на санитарной стоянке сотрудники пограничного контроля и таможенного досмотра в защитной одежде провели необходимые манипуляции в отношении больного с признаками инфекционного заболевания.



Прибывшая эвакобригада скорой медицинской помощи после осмотра и опроса госпитализировала больную в инфекционный бокс Кяхтинской центральной районной больницы с предварительным диагнозом «подозрение на чуму?».



Эпидемиологи же определили границы эпидемиологического очага и круг контактных лиц, в отношении которых организовали противоэпидемические мероприятия. В завершение дезбригадой провела дезинфекционную обработку автомобиля, санитарной стоянки, багажа и ручной клади.



После окончания практической части, сотрудники различных ведомств провели подробный разбор действий, определили дальнейшие мероприятия по совершенствованию санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу.



Участники учений отметили актуальность мероприятия и необходимость его проведения на регулярной основе, поскольку правильно скоординированная деятельность заинтересованных ведомств является залогом оперативного проведения противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Бурятии.