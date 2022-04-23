В Улан-Удэ разыграют кубок по регболу

Будут соперничать 12 команд республики



С 28 по 30 апреля в Улан-Удэ пройдёт фестиваль спортивной борьбы «Кубок по регболу спортивного клуба Хобой». За переходящий кубок в этом году поборются 12 команд республики.



Регбол - зрелищная и увлекательная командная игра с элементами баскетбола, регби и борьбы. Он давно стал неотъемлемой частью специальной подготовки борцов-вольников во всех регионах России, в том числе и в Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.



Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают ощутить всю атмосферу игр на трибунах. Вход свободный.