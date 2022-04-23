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В Улан-Удэ разыграют кубок по регболу

В Улан-Удэ разыграют кубок по регболу
Общество,  Фото:Pixabay
Будут соперничать 12 команд республики

С 28 по 30 апреля в Улан-Удэ пройдёт фестиваль спортивной борьбы «Кубок по регболу спортивного клуба Хобой». За переходящий кубок в этом году поборются 12 команд республики.

Регбол - зрелищная и увлекательная командная игра с элементами баскетбола, регби и борьбы. Он давно стал неотъемлемой частью специальной подготовки борцов-вольников во всех регионах России, в том числе и в Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.

Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают ощутить всю атмосферу игр на трибунах. Вход свободный.
спорт кубок регбол

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