Глава Бурятии встретился с делегацией Агинского Бурятского округа
В Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с делегатами Агинского округа во главе с сенатором Баиром Жамсуевым. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.
- С округом у нас очень тесная связь. Мы близки в духовной и культурной сферах. Всегда смотрим друг на друга, перенимаем опыт, между нами здоровая конкуренция, которая дает стимул развитию, - отметил Цыденов.
На встрече официальные лица обсудили план по запуску авиарейса «Улан-Удэ-Агинское». На данный момент Агинский округ обустраивает взлётно-посадочную полосу, делегаты заверили, что в конце сентября будут готовы принимать самолёты из Улан-Удэ.
Стороны также обсудили общие задачи по сохранению бурятского языка. Глава Бурятии сказал, что первый телеканал на бурятском языке «Буряад ТВ» скоро начнёт вещание и в Забайкальском крае.
- Работаем совместно и в культурной сфере – надеюсь, в 20-х числах июля наконец пройдёт фестиваль «Алтаргана» в Забкрае. Хорошее предложение озвучил Баир Баясхаланович по поводу предстоящего 100-летия Бурятии. В тот период Ага была частью БурАССР. Проработаем совместный план празднования. Будем дальше дружить и работать вместе, - подытожил Алексей Цыденов.
Бурятия и Агинский округ наметили план по запуску рейса «Улан-Удэ-Агинское»
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