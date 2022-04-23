Бурятия и Агинский округ наметили план по запуску рейса «Улан-Удэ-Агинское»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Глава Бурятии встретился с делегацией Агинского Бурятского округа



В Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с делегатами Агинского округа во главе с сенатором Баиром Жамсуевым. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.



- С округом у нас очень тесная связь. Мы близки в духовной и культурной сферах. Всегда смотрим друг на друга, перенимаем опыт, между нами здоровая конкуренция, которая дает стимул развитию, - отметил Цыденов.



На встрече официальные лица обсудили план по запуску авиарейса «Улан-Удэ-Агинское». На данный момент Агинский округ обустраивает взлётно-посадочную полосу, делегаты заверили, что в конце сентября будут готовы принимать самолёты из Улан-Удэ.



Стороны также обсудили общие задачи по сохранению бурятского языка. Глава Бурятии сказал, что первый телеканал на бурятском языке «Буряад ТВ» скоро начнёт вещание и в Забайкальском крае.



- Работаем совместно и в культурной сфере – надеюсь, в 20-х числах июля наконец пройдёт фестиваль «Алтаргана» в Забкрае. Хорошее предложение озвучил Баир Баясхаланович по поводу предстоящего 100-летия Бурятии. В тот период Ага была частью БурАССР. Проработаем совместный план празднования. Будем дальше дружить и работать вместе, - подытожил Алексей Цыденов.