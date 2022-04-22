Причиной ухода стали сложности в ведении бизнеса из-за санкций
Концерн по производству средств личной гигиены Essity заявил об уходе с российского рынка, сообщают «Известия».
Компания зарегистрирована в Швеции. Российскому потребителю она известна благодаря таким брендам, как Zewa, Libresse и Libero. Причиной ухода в Essity назвали сложности в ведении бизнеса в России для зарубежных компаний из-за санкций.
Уточняется, что в прошлом году прибыль от продаж компании в России составила около 29,5 млн долларов.
Zewa покинула российский рынок
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