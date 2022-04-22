В Улан-Удэ писатель Алексей Гатапов встретится с поклонниками своего творчества

Общество, Фото: пресс-служба Национальной библиотеки РБ

28 апреля писатель встретится с читателями на автограф-сессии



В Улан-Удэ известный бурятский писатель, автор исторического романа «Тэмуджин» Алексей Гатапов встретится со своими читателями и поклонниками своего таланта, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.



Так, первая творческая встреча с Алексеем Гатаповым состоится 21 апреля в издательстве «Нова Принт». А 28 апреля писатель посетит Национальную библиотеку, где в музыкальной гостиной пройдёт вечер с автограф-сессией.



Писатель и историк Алексей Гатапов начал писать серию исторического романа «Тэмуджин» в 2001 году и охватил в своей работе значительный срез жизни будущего Чингисхана.



В конце декабря прошлого года Алексей Гатапов сообщил о завершении работы над заключительной, пятой книгой из цикла исторических романов «Тэмуджин». В пятом томе показано становление Тэмуджина как хана, противостояние родовых нойонов, военное столкновение Тэмуджина и Джамухи, описана победа над татарами и первый опыт взаимоотношений с империей Цзинь в Северном Китае.



На встречах можно будет купить книги писателя с автографом, а также книги издательства «НоваПринт».



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