28 апреля писатель встретится с читателями на автограф-сессии
В Улан-Удэ известный бурятский писатель, автор исторического романа «Тэмуджин» Алексей Гатапов встретится со своими читателями и поклонниками своего таланта, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Так, первая творческая встреча с Алексеем Гатаповым состоится 21 апреля в издательстве «Нова Принт». А 28 апреля писатель посетит Национальную библиотеку, где в музыкальной гостиной пройдёт вечер с автограф-сессией.
Писатель и историк Алексей Гатапов начал писать серию исторического романа «Тэмуджин» в 2001 году и охватил в своей работе значительный срез жизни будущего Чингисхана.
В конце декабря прошлого года Алексей Гатапов сообщил о завершении работы над заключительной, пятой книгой из цикла исторических романов «Тэмуджин». В пятом томе показано становление Тэмуджина как хана, противостояние родовых нойонов, военное столкновение Тэмуджина и Джамухи, описана победа над татарами и первый опыт взаимоотношений с империей Цзинь в Северном Китае.
На встречах можно будет купить книги писателя с автографом, а также книги издательства «НоваПринт».
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ писатель Алексей Гатапов встретится с поклонниками своего творчества
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
28 апреля писатель встретится с читателями на автограф-сессии
Синоптики предупреждают об опасности возгораний
На уборку мусора вышли сотрудники Бурприроднадзора
Директор школы попросила родителей о понимании
152 года назад родился будущий вождь мирового пролетариата
Жителям республики расскажут всё о сути вакцинации
Пользователи предлагают местным жителям самим взяться за лопаты
Всего планируют обезопасить 310 гектаров
Необычную находку отправят для исследования учёным
Самолёт накренился в 2019 году из-за сильного ветра
Анастасия Никольская из Донецка пополнила балетную труппу Бурятского оперного театра
Приказ о назначении подписал президент Путин
Находку отреставрировали пожарные
Новая партия кур отправится в районы в начале мая
Желающим принять участие в весёлом мероприятии необходимо зарегистрироваться