В регионе снежно и ветрено
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +6,+11, местами +3,-2.
В Улан-Удэ небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью около 0, днём +6,+8.
На Бурятию обрушилась непогода
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