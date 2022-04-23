На Бурятию обрушилась непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В регионе снежно и ветрено



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +6,+11, местами +3,-2.



В Улан-Удэ небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью около 0, днём +6,+8.

