В Улан-Удэ отметили день рождения Ленина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

152 года назад родился будущий вождь мирового пролетариата



Сегодня, 22 апреля, отмечается 152 года со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.



По традиции коммунисты возложили цветы у памятника Ленину на площади Советов в Улан-Удэ.



- В мероприятии участвовали секретари рескома и первые секретари городских районных комитетов, а также депутаты Народного Хурала от партии, - сообщили в Бурятском отделении КПРФ.



Возложение цветов прошло также возле рескома КПРФ.



В некоторых районах республики, помимо возложения цветов, провели открытые уроки, посвящённые дню рождения Владимира Ильича.



Справка:



22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин) - советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров РСФСР, создатель первого социалистического государства, основатель СССР.