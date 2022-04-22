152 года назад родился будущий вождь мирового пролетариата
Сегодня, 22 апреля, отмечается 152 года со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.
По традиции коммунисты возложили цветы у памятника Ленину на площади Советов в Улан-Удэ.
- В мероприятии участвовали секретари рескома и первые секретари городских районных комитетов, а также депутаты Народного Хурала от партии, - сообщили в Бурятском отделении КПРФ.
Возложение цветов прошло также возле рескома КПРФ.
В некоторых районах республики, помимо возложения цветов, провели открытые уроки, посвящённые дню рождения Владимира Ильича.
Справка:
22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин) - советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров РСФСР, создатель первого социалистического государства, основатель СССР.
В Улан-Удэ отметили день рождения Ленина
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
28 апреля писатель встретится с читателями на автограф-сессии
Синоптики предупреждают об опасности возгораний
На уборку мусора вышли сотрудники Бурприроднадзора
Директор школы попросила родителей о понимании
152 года назад родился будущий вождь мирового пролетариата
Жителям республики расскажут всё о сути вакцинации
Пользователи предлагают местным жителям самим взяться за лопаты
Всего планируют обезопасить 310 гектаров
Необычную находку отправят для исследования учёным
Самолёт накренился в 2019 году из-за сильного ветра
Анастасия Никольская из Донецка пополнила балетную труппу Бурятского оперного театра
Приказ о назначении подписал президент Путин
Находку отреставрировали пожарные
Новая партия кур отправится в районы в начале мая
Желающим принять участие в весёлом мероприятии необходимо зарегистрироваться