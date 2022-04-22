В пригороде Улан-Удэ жители обходят ямы в «обнимку» с заборами

Пользователи предлагают местным жителям самим взяться за лопаты



В паблике «Аноним 03» в соцсети «Вконтакте» жительница пригородного села Поселья обратилась к властям Иволгинского района с просьбой отремонтировать дорогу на улице Уланская. Дорога вся в больших ямах.



- Накипело, хочу обратиться к администрации Иволгинского района. Когда сделают дорогу по улице Уланская в посёлке Поселье? В дождливую погоду тут ужас просто творится. Машины, может быть, и проедут, а люди пройти не могут нормально, вдоль забора ходим. Нет, не так, в обнимку с заборами ходим, чтобы не идти по грязи и лужам, - написала женщина.



На фото, которое она представила, видно, что на участке дороги глубокие грунтовые ямы. Местная жительница рассказала, что на её глазах машина после неудачной попытки проехать, развернулась и поехала в объезд.



В комментариях пользователи предлагают жителям своими силами решить проблему. Например, заказать грейдер и отсыпку или же собственноручно заделать дыры лопатами.



«Лопаты в руки, десять минут делов, и нет ямы. И вообще, каждый возле своего дома мог бы прибраться, облагородить возле заборов. Дорогу присыпать. Чего сидеть и выжидать кого-то? Вы же все здоровые, не инвалиды, руки и ноги есть! Для этого не надо много времени, достаточно раз в неделю делать уборку за заборной территории»,



«А скинуться на грейдер и отсыпку, не?»,



«Скоро майские выходные, вместо гулянок за столом с родней и прочими наведите порядок на своих улочках», - посоветовали подписчики.



Позже администрация Иволгинского района прокомментировала ситуацию. Сотрудники райадминистрации сообщили, что они по заявке выехали на место, результате чего будет произведена отсыпка. Однако жителям села придётся подождать, пока не подсохнет земля.



- Осуществлён выезд в селе Поселье на улице Уланская. Установлено, что причиной стало «вздутие» грунта из-за подъёма грунтовых вод. Принято решение об отсыпке. Она будет проводиться после подсыхания земли, - пояснили в администрации района.



