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На Байкале нашли аномальные рога благородного оленя

На Байкале нашли аномальные рога благородного оленя
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Необычную находку отправят для исследования учёным

Сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» нашли рога благородного оленя, которые специалисты назвали аномальными. Находку обнаружили на байкальском острове Ольхон.

- Внимание специалистов привлекли неокостеневшие отростки, которых на сформировавшихся и уже сброшенных рогах быть не должно, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Будут проведены доступные измерения и взяты пробы. Специалисты собираются передать материал учёным Томского государственного университета, которые смогут провести более детальные лабораторные исследования.





Байкал дикие животные

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