На Байкале нашли аномальные рога благородного оленя

Необычную находку отправят для исследования учёным
Сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» нашли рога благородного оленя, которые специалисты назвали аномальными. Находку обнаружили на байкальском острове Ольхон.
- Внимание специалистов привлекли неокостеневшие отростки, которых на сформировавшихся и уже сброшенных рогах быть не должно, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
Будут проведены доступные измерения и взяты пробы. Специалисты собираются передать материал учёным Томского государственного университета, которые смогут провести более детальные лабораторные исследования.
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