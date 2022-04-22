На Байкале нашли аномальные рога благородного оленя

















Сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» нашли рога благородного оленя, которые специалисты назвали аномальными. Находку обнаружили на байкальском острове Ольхон.- Внимание специалистов привлекли неокостеневшие отростки, которых на сформировавшихся и уже сброшенных рогах быть не должно, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».Будут проведены доступные измерения и взяты пробы. Специалисты собираются передать материал учёным Томского государственного университета, которые смогут провести более детальные лабораторные исследования.