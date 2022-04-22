В Братске ремонтируют истребитель МиГ-17



В Братске начались ремонтные работы самолёта МиГ-17, установленного на постаменте возле Мемориала Славы. Плановые работы проводятся в несколько этапов. Сегодня идёт демонтаж самолёта с постамента, сообщили в пресс-службе администрации Братска.



В апреле 2019 года самолёт накренился из-за сильного ветра. Тогда срочно выполнили работы по его укреплению, а затем было принято решение о необходимости дальнейшего ремонта самолёта.



В рамках капитального ремонта Мемориала Славы, который проводился в 2020 году, были обследованы все конструкции и малые формы мемориального комплекса.



- Были выявлены дефекты ремонта креплений самолета к постаменту. Разработаны технические решения по устранению дефектов. С подрядной организацией заключен контракт на проведение работ, на эти цели из городского бюджета выделено 380 тыс руб. Работы должны быть проведены до 30 апреля. Самолёт с постамента будет демонтирован и размещён рядом на специальной деревянной площадке. Будут проведены следующие виды работ — замена анкерных креплений в бетонном основании, также будут заменены отдельные пластины фюзеляжа, к которым крепиться данная конструкция, - сообщил председатель комитета по градостроительству администрации Братска Андрей Бакшеев,



После демонтажа самолёта будет проведена оценка, в том числе, состояния лакокрасочного покрытия.



- В настоящее время выполняем демонтаж самолёта. Он будет установлен рядом с постаментом на временное сооружение. Будет установлено ограждение и обеспечена охрана. После проведения ремонта, также с помощью спецтехники Работа стандартная, но довольная сложная. Мы специально разрабатывали документацию по этапам ремонта, чтобы сделать его качественно и вовремя, - сообщил начальник участка подрядной организации Вячеслав Шевкун.



Самолёт-истребитель МиГ-17 установили возле Мемориала Славы в 1980 году в честь 35-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Авторы проекта – архитекторы Валерий Слота и Виктор Зимин.

