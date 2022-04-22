В Улан-Удэ и пяти районах Бурятии ожидается высокая пожарная опасность

По данным Бурятского гидрометцентра 23 апреля в городе Улан-Удэ, Бичурском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Селенгинском и Тарбагатайском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).
Единая дежурно-диспетчерская служба рекомендует в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и повышения оперативности реагирования:
- организовать внеочередной инструктаж дежурно-диспетчерских смен;
- увеличить кратность авиационного и наземного патрулирований;
- выставить посты от пожарно-спасательных гарнизонов;
-организовать систематическую разъяснительную работу с населением - путем подворового обхода, схода граждан, через ТV, радио о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах в рамках действующего особого противопожарного режима;
- организовать работу патрульных, патрульно-маневренных, патрульно-контрольных, маневренных групп на прилегающих территориях;
- соответствующую информацию разместить на сайтах муниципальных образований;
- довести информацию о пожарной опасности до населения, старост, глав поселений и руководителей заинтересованных организаций.
Обо всех предпосылках к чрезвычайным ситуациям следует незамедлительно сообщать в службу «ЕДДС» по телефонам: 21-36-65 или 051.