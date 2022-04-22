В Улан-Удэ начала работать балерина из Донецка







Увидеть танцовщицу на сцене оперного театра можно будет 28 и 29 апреля на концерте «Посвящение» (6+), где Анастасия Никольская исполнит вариацию из балета «Пахита».



Позже у Анастасии состоится дебют на сцене музыкального Иркутского театра во время гастролей театра, где она исполнит заглавную партию в «Лебедином озере» (6+).



- Мы давно дружим с руководителем Донецкого театра - Вадим Писарев был у нас на юбилее хореографического колледжа в октябре прошлого года. И, как начались известные события, наш театр предложил артистам и музыкантом Донецка свою помощь. И вот первая ласточка - балерина и её мама у нас. Маму Анастасии зовут Марина Валентиновна Никольская, она тоже является балериной, а также преподавателем в школе хореографического мастерства имени Писарева, - поделилась Соёлма Дагаева.





Балетная труппа Бурятского академического театра оперы и балета пополнилась новой балериной Анастасией Никольской родом из Украины. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.- Настя Никольская родилась на Украине, работала в Донецком академическом театре оперы и балета и исполняла ведущие партии в самых популярных спектаклях, таких как «Лебединое озеро» Чайĸовсĸого, «Дон Кихот» Минĸуса. У нас большие планы на Анастасию: будем готовить её к 14 международному конкурсу артистов балета, в Москве в честь 95-летия выдающегося хореографа Юрия Григоровича. Впервые в истории нашего театра оперы и балета для сохранения творчества балерины, мы приняли решение с художественным руководителем Донецкого театра оперы и балета Вадимом Писаревым объединить их в пару с нашим артистом Алдаром Болтановым. Они вместе с Настей выступят в конкурсе, - написала министр культуры Бурятии.Прибывшая из Донецка балерина уже познакомилась с коллективом театра и художественным руководителем балета Баярто Дамбаевым, с которым они приступили к репетициям.