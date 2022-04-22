Сотрудники УФСИН Забайкалья перешли на летнюю форму одежды

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

В этой связи прошли строевые смотры



Строевые смотры, в связи с переходом на летнюю форму одежды, прошли в учреждениях забайкальского УФСИН.



Смотр провёл временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Забайкальскому краю Сергей Белоногов. Особое внимание было обращено на соответствие летней формы одежды установленным требованиям.



Было проверено качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия и правильность их размещения, наличие служебных удостоверений. Проведение строевых смотров, как отметили сотрудники УФСИН, поддерживает дисциплину и способствует формированию положительного имиджа сотрудников уголовно-исполнительной системы, сообщили в пресс-службе ведомства.

