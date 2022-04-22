В Бурятии стартует единая неделя иммунизации





С 24 по 30 апреля в республике пройдут мероприятия в рамках единой недели иммунизации в Российской Федерации (ЕНИ-2022). Девиз этого года - «Долгая жизнь для всех», которым подчеркивается важность равноправного и широкого доступа к вакцинам, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Бурятии.

Кампания направлена на повышение уровня информированности населения, общественности и органов, принимающих управленческие решения в сфере охраны здоровья, о праве каждого человека на защиту против инфекционных болезней.В Роспотребнадзоре отмечают, что благодаря вакцинации побеждена натуральная оспа, от которой ежегодно умирали миллионы людей, значительно снизилась заболеваемость многими тяжелыми инфекционными болезнями, а ряд инфекций - полиомиелит, эпидемический паротит, дифтерия, столбняк и другие практически не встречаются в современном мире.В настоящее время в национальный календарь профилактических прививок России включены обязательные прививки против 12 инфекций: вирусного гепатита В, дифтерии, краснухи, коклюша, кори, туберкулеза, гриппа и других, а также планируется включить вакцины против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Прививки по национальному календарю проводятся всем россиянам в определенном возрасте и бесплатно.Жители Бурятии до 29 апреля могут позвонить на «горячую линию» регионального Роспотребнадзора с вопросами о сути вакцинации, её эффективности, связи вакцинации с иммунной системой, а также по вопросам, касающимся прививок против отдельных инфекций.«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 по телефонам: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 206, 203).По вопросам о вакцинации против COVID-19 и клещевого энцефалита необходимо обращаться по телефону: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 207).