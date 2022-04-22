В Бурятии нашли старинную пожарную рынду

Находку отреставрировали пожарные
В Муйском районе Бурятии нашли старинную пожарную рынду. Это специальный колокол, с помощью которого раньше оповещали жителей о пожарах. Предположительно, находка конца XIX – начала XX века.
В 14-м Муйском отряде Государственной противопожарной службы Бурятии сообщили, что рынду местные пожарные нашли при обходе жилого сектора.
Находку доставили в пожарную часть, которая находится в посёлке Таксимо. Пожарные сами отреставрировали её. Сейчас она занимает почётное место на стене части.
Справка:
Колокола-рынды с ранних времен выполняли сигнальную функцию оповещения жителей в экстренных ситуациях. При возникновении пожаров колокола сообщали о бедствии и созывали жителей для организации ликвидации возгорания. Колокола на пожарных повозках, своим звоном очищали дорогу при передвижении команды к месту тушения и подавали сигнал о её прибытии на пожар.
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