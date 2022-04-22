В нацпарке в Бурятии проходят тетеревиные встречи

Общество, Фото: национальный парк «Тункинский»

Брачные игры продолжатся примерно до конца мая



В национальном парке «Тункинский» сейчас идёт пик тока тетеревов - начинается с середины апреля и продолжается примерно до конца мая.



Сотрудники отдела охраны животного мира провели учёт тетеревов на току, данные которых сейчас обрабатываются. Во время работ им удалось сделать несколько фотографий и небольшое видео. Но подобраться близко к тетеревам не удалось, так как они очень пугливы и при малейшем шорохе взлетают.



Токовища этих птиц в основном располагаются на открытых полянах, луговинах, что и видно на фотографиях.



Во время брачных игр тетерева хлопают крыльями и издают свои «песни». Затем, они опустив крылья до земли, ходят зигзагами, кружат на месте.



Тетерева вообще с размером с курицу. Оперение самца (косача) преимущественно чёрное, с синим и фиолетовым отливом. Очень характерен лировидный хвост и ярко-белое подхвостье, в полете у самца видно белое зеркало на крыле сверху. Нижняя поверхность крыла белая. Окраска самки (тетёрки) вся состоит из рыжих, белых и бурых пестрин, подхвостье в основном белое, с поперечными темными полосками. От глухарки её следует отличать по размерам, пёстрому (не однотонно рыжему) оперению зоба; в полете видны белые полоски на верхней стороне крыльев, хвост слегка выемчатый. Характер окраски в течение года не меняется, сообщили в пресс-службе нацпарка.





