Брачные игры продолжатся примерно до конца мая
В национальном парке «Тункинский» сейчас идёт пик тока тетеревов - начинается с середины апреля и продолжается примерно до конца мая.
Сотрудники отдела охраны животного мира провели учёт тетеревов на току, данные которых сейчас обрабатываются. Во время работ им удалось сделать несколько фотографий и небольшое видео. Но подобраться близко к тетеревам не удалось, так как они очень пугливы и при малейшем шорохе взлетают.
Токовища этих птиц в основном располагаются на открытых полянах, луговинах, что и видно на фотографиях.
Во время брачных игр тетерева хлопают крыльями и издают свои «песни». Затем, они опустив крылья до земли, ходят зигзагами, кружат на месте.
Тетерева вообще с размером с курицу. Оперение самца (косача) преимущественно чёрное, с синим и фиолетовым отливом. Очень характерен лировидный хвост и ярко-белое подхвостье, в полете у самца видно белое зеркало на крыле сверху. Нижняя поверхность крыла белая. Окраска самки (тетёрки) вся состоит из рыжих, белых и бурых пестрин, подхвостье в основном белое, с поперечными темными полосками. От глухарки её следует отличать по размерам, пёстрому (не однотонно рыжему) оперению зоба; в полете видны белые полоски на верхней стороне крыльев, хвост слегка выемчатый. Характер окраски в течение года не меняется, сообщили в пресс-службе нацпарка.
В нацпарке в Бурятии проходят тетеревиные встречи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также пожилым людям доставляют лекарства
«Гиды-любители плохо владеют материалом», - считает гид-экскурсовод Наталия Мясникова
Пара не собиралась создавать семью
Птиц заметили сотрудники заповедника
Причиной ухода стали сложности в ведении бизнеса из-за санкций
28 апреля писатель встретится с читателями на автограф-сессии
Синоптики предупреждают об опасности возгораний
На уборку мусора вышли сотрудники Бурприроднадзора
Директор школы попросила родителей о понимании
152 года назад родился будущий вождь мирового пролетариата
Жителям республики расскажут всё о сути вакцинации
Пользователи предлагают местным жителям самим взяться за лопаты
Всего планируют обезопасить 310 гектаров
Необычную находку отправят для исследования учёным
Самолёт накренился в 2019 году из-за сильного ветра