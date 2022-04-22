Всего планируют обезопасить 310 гектаров
В Улан-Удэ стартовала кампания по противоклещевой обработки общественных территорий. До 27 апреля специалисты обработают 43 городских сквера.
Также от клещей защитят острова Комсомольский, Богородский, набережную реки Уда и Селенга, футбольное поле на Верхней Березовке, экологическую тропу от лыжной базы «Снежинка» до Этнографического музея и места массового отдыха в окрестностях ипподрома.
- Площадь территорий, на которых планируется акарицидная обработка, составляет 310 гектаров. Работы уже начаты. Обработку осуществляют подрядные организации,-рассказали в комитете городского хозяйства.
Меры по защите от клещей примут и на городских кладбищах, в рамках подготовки к родительскому дню. Её планируют завершить до 1 мая.
Комитет городского хозяйства предупреждает горожан, что в период проведения работ находиться на обрабатываемых территориях запрещено.
В Улан-Удэ городские скверы обрабатывают от клещей
Общество, Фото:
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